Dure tijden; zoveel spaargeld is noodzakelijk

Het zijn dure tijden, daar vertellen we je ongetwijfeld niets nieuws mee. Alle rekeningen lopen op en het wordt steeds lastiger om het einde van de maand te halen. We leveren massaal in op luxes zoals vakanties en kleding, maar ook op zaken als boodschappen wordt massaal bezuinigd. Het is verleidelijk om alles op te maken en toch nog een beetje te genieten. Dit is niks vreemds maar juist iets heel mens eigen, wanneer we weinig hebben zijn we geneigd dat laatste beetje ook nog maar op te maken. Al hoe verleidelijk het is, het is aan te raden dit toch niet te doen. Het is belangrijk een balans te vinden in sparen en genieten. Hoeveel spaargeld je in lastige tijden achter de hand moet hebben? Hier vind je tips op een rij.

Maatwerk

Wanneer men online gaat rondkijken naar de benodigde hoeveelheid spaargeld, tref je zeer uiteenlopende bedragen aan. Van drie keer je maandsalaris tot maandelijks 10% van je salaris op zij zetten. Dit kunnen tactieken zijn, maar meer aanbeveling verdient het om te kijken naar je vaste kosten. Want wat er in gaat is natuurlijk leuk, maar wanneer er meer uit gaat sta je aan het einde van de maand alsnog in de min. Kijk naar je maandelijkse kosten en zorg ervoor dat je tenminste twee maanden vooruit kunt qua huur of hypotheek wanneer je inkomen plots wegvalt. Gok hierbij niet op zaken als een uitkering of dergelijke, het aanvragen daarvan kan namelijk enige tijd duren en in de tussentijd bouw je dan wel een schuld op.

Pech kapot

Naast dat je een spaarpotje hebt om je noodzakelijke vaste lasten te betalen bij het wegvallen van je inkomsten is het ook slim om een spaarpotje te hebben wanneer je wel inkomen hebt, maar wanneer er zaken stuk gaan. Denk aan de auto of de wasmachine, zaken waar je niet zonder kunt en wilt. Ook is het niet fijn wanneer je wasmachine stukgaat, je voor een tweedehands moet gaan of een goedkope optie. Dit zijn namelijk vaak de welbekende ‘goedkoop is duurkoop kwesties’. Het is fijn om dan voor de beste wasmachine te kunnen gaan.

Kortom, een spaarpotje qua geld is zeker in deze tijden hard nodig. Er zijn standaard berekeningen maar wat vooral belangrijk is, is kijken naar je eigen situatie. Hoe hoog zijn je vaste lasten en kun je deze nog betalen als je inkomen weggaat of wanneer je een tegenvaller hebt? Als dat antwoord ja is, dan zit je voor de komende tijd nog wel goed!