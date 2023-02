Minister Raghoebarsing ziet VES als een volwaardige partner

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning ziet de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) als een van de belangrijkste samenwerkingspartners om de economie weer gezond te maken.

De staatspenningmeester is onderdeel geweest van de beraadslaging tussen president Chandrikapersad Santokhi en de economistenvereniging op donderdag 2 februari. De financiënminister heeft opgemerkt dat de VES altijd een betrokken partner is geweest bij de gemeenschap.

“De VES heeft zich de afgelopen jaren heel kritisch geuit, maar dat heeft de verenging niet tot vijand van de regering gemaakt,” aldus de bewindsman.

Raghoebarsing geet aan dat het gesprek welke gevoerd is tussen het staatshoofd en de economistenvereniging heel positief is geweest. “In het gesprek van vandaag is de maatschappelijke stelling van de VES heel duidelijk naar voren gekomen. De organisatie heeft vandaag op tafel gelegd bij de regeringsleider dat ze willen helpen met het sociaalprogramma.”

De minister merkt op dat de economie op orde gesteld moet worden, maar dat het uiteindelijk om het volk gaat. Volgens hem is de VES en de regering op een lijn dat het volk het niet te moeilijk krijgt door diverse maatregelen. “Wanneer het gaat om beleid is het niet moeilijk om met de vereniging op een lijn te komen.”

Het bestuur van de VES heeft laten doorschemeren voorstander te zijn van een gebalanceerd sociaal programma met een effectieve sociaal-en productieplan.