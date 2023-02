Zwerver dood aangetroffen aan de Zwartenhovenbrugstraat

Aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, tegenover Rudisa Motors Co NV Mercedes Benz, is een man afgelopen nacht levenloos aangetroffen.

De politie van Nieuwe Haven ging ter plaatse na de melding en constateerde dat de man geen teken van leven vertoonde. Het zou gaan om een dak- en thuisloze die altijd in de omgeving bivakkeert.

Vernomen wordt dat het gaat om een natuurlijke dood. De identiteit van de overleden dakloze is nog onbekend.

Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium.