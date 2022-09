‘Bezoek premier Rutte geeft aan dat vertrouwen in Suriname terug is’

President Santokhi is in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) breedvoerig ingegaan op het officiële werkbezoek van de Nederlandse minister-president Mark Rutte aan Suriname. Het is een formeel tegenbezoek volgend op het bezoek van het Surinaamse staatshoofd in september 2021 aan het koninkrijk.

Op zaterdag 10 september 2022 heeft president Santokhi opgemerkt dat het bezoek van de premier op zijn plaats is. “Binnen twee jaar is de relatie met Nederland in snel tempo verbeterd. Zijn aanwezigheid toont ook aan dat de relatie tussen beide landen op alle niveaus verbeterd, verbreed en verdiept is. Het vertrouwen in Suriname is terug”, laat het Surinaamse staatshoofd optekenen.

President Santokhi benadrukt verder dat het bezoek van de Nederlandse regeringsleider een bevestiging is dat de samenwerking op alle niveaus goed geregeld is. “Natuurlijk zijn er nog issues, maar ook die zullen besproken worden om de hernieuwde relatie verder te intensiveren.” De regeringsleiders zullen behalve een bilateraal gesprek, ook een evaluatiegesprek gesprek hebben. Deze zal gaan over de huidige samenwerking. Het aantrekken van investeringen vanuit Nederland staat heel hoog op de agenda van het Surinaamse staatshoofd. Verder zal de president met premier Mark Rutte van gedachten wisselen over onder andere veiligheid, onderwijs, economie en visumbeleid.

Het visumbeleid is volgens president Santokhi zeer cruciaal. Echter heeft dit vraagstuk meer te maken met de onderhandelingen met de Europese Commissie. “Nederland heeft een belangrijke stem. Er zal gekeken worden hoe zij ondersteunend kunnen bijstaan in de onderhandelingen”.

De effecten van de oorlog in Zuid-Europa (Russische invasie in Oekraïne) is overal in de wereld merkbaar. President Chandrikapersad Santokhi merkt op dat deze situatie ook kansen biedt. “Die oorlog biedt kansen op het gebied van olie en gas, maar ook in de agrarische sector. Ook over deze zaken zullen we praten”, aldus president Santokhi doelend op het bilateraal gesprek dat hij zal voeren met de Nederlandse premier Mark Rutte.

Het Surinaamse staatshoofd geeft aan dat de regeringsleiders niet alleen overleg zullen hebben aangaande zaken de twee landen en hun samenlevingen rakende. “Leiders praten ook over zaken die zich internationaal voltrekken. Het is belangrijk om te bespreken wat onze gezamenlijke positie zou kunnen zijn in multilaterale instituten”, aldus president Santokhi.

In de hoedanigheid van Caricom-voorzitter zal de Surinaamse president, premier Mark Rutte uitleggen dat investeren in Suriname veel voordelen met zich zal meebrengen. “Investeren in Suriname betekent ook investeren in de Caricom. Investeerders kunnen gebruik maken van de Caricom als regionale organisatie”, geeft president Santokhi aan.

Hij merkt verder op dat er koninkrijksdelen zijn in de Caribische regio bijvoorbeeld Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. “Die zullen ook geassocieerde leden worden van de Caricom.” Het Surinaamse staatshoofd zegt dat er voldoende onderwerpen zijn die vanuit een Caricom-perspectief kenbaar gemaakt kunnen worden.

Zijn voorganger oud-president Bouterse is minder enthousiast over de komst van premier Rutte. Zaterdag zei hij dat Rutte moest oprotten.