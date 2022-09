Stroompaal vernield na verkeersongeval Kwattaweg

In Suriname is er vanmorgen vroeg weer een EBS stroompaal gesneuveld. Aan de Kwattaweg vond een verkeersongeval plaats, waarbij drie voertuigen beschadigd raakten.

Het ongeval vond rond 06.30u plaats op bovengenoemde weg, ter hoogte van de Kuldipsinghstraat. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Volgens de maker van de foto, waarop de ravage goed te zien is, zou de veroorzaker gedronken hebben.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Ook de storingsdienst van de EBS werd ingeschakeld voor reparatie van de paal. De buurt was in de tussentijd verstoken van electriciteit.

Foto via Capital AG.