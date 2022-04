Weer auto bij beruchte bocht Magentaweg in de trens beland

Deze auto is in de nacht van donderdag op vrijdag 29 april over de kop geslagen en ondersteboven in een trens langs de weg terechtgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat iets voor 02.00u plaatsvond aan de Magentaweg in Suriname.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg komend vanuit de Magentakanaalweg en gaande richting de Indira Gandhiweg, toen het ter hoogte van pandnummer 124 mis ging.

Volgens verklaring van de bestuurder zou er een tegenligger op zijn weghelft zijn gekomen, waardoor hij moest uitwijken en zodoende de controle over het stuur verloor en over de kop sloeg in de trens.

Buurtbewoners geven aan dat dit een plek is, waar vaker auto’s in de trens terechtkomen; zeker twee per maand zeggen zij.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Twee weken terug lag deze Mark X op dezelfde plek in de trens: