Drugsverslaafde zoon vernielt televisie en steelt mobiel van moeder

De 20-jarige Elbridge H. is vrijdag door de politie van Latour opgespoord en aangehouden wegens vernieling, diefstal en bedreiging.

Zijn radeloze moeder stapte gisteravond naar de politie, nadat haar zoon een televisie vernielde. Alsof dat niet genoeg was stal hij ook haar mobiele telefoon. Toen de moeder hem daarmee confronteerde dreigde hij haar te zullen doden.

Volgens de moeder is haar zoon een drugsverslaafde. Hij maakt vaker amok en ruzie met haar. Na de aangifte werd de driftkop aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.