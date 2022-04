Zwaar beladen houttruck raakt dwars over de weg defect 

Deze zwaar beladen houttruck is vrijdagavond rond 20.30u defect geraakt op de Oost-Westverbinding in Suriname. Het verkeer was hierdoor voor enkele ogenblikken gestremd.

De politie van Commewijne was ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Uit het onderzoek blijkt dat de truckchauffeur vanuit Paramaribo richting Tamanredjo reed.

De chauffeur probeerde terug te keren richting de Houtzagerij, maar door de manoeuvre raakte de achteras verbogen (foto links) en kwam de oplegger dwars over de Oost-Westverbinding te staan.

Met behulp van zwaar materieel van de houtzagerij, die niet ver gelegen is van de plaats waar het voorval zich voordeed, is het probleem verholpen.