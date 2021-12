Auto in trens; inzittenden komen met de schrik vrij

Dit voertuig is woensdagavond in een trens langs de weg belandt. Het gebeurde bij een eenzijdig verkeersongeval dat rond 23.00u plaatsvond aan de Magentaweg in Suriname.

De bestuurder reed met het voertuig over de Magentaweg gaande richting de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van pand nummer 124 zou de bestuurder, in de bocht vermoedelijk de controle over het stuur hebben verloren. De auto ging van de weg en kwam in de trens terecht.

Het voertuig zou nog ongeveer 50 meter verder in de trens hebben ‘doorgereden’. Alle drie inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De auto werd door een sleepwagen uit het water gehaald. De politie van station De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.