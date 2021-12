Meer dan 170 DNV manschappen gedecoreerd

Als waardering voor trouwe dienstjaren zijn 179 leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname gedecoreerd. In de Congreshal kregen zij medailles opgespeld voor 10, 15 en 20 jaar dienstverband. Het gaat om decoraties van 2016 en 2017. De Surinaamse president Santokhi, die de decorandi bemoedigend toesprak, viel de eer te beurt de eerste vier personeelsleden hun medailles te overhandigen.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie werd bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door de directeur van Defensie Sherif Abdoelrahman, terwijl ook DNV-directeur Shivanand Ramlall tot de aanwezigen behoorde. Het ministerie van Defensie heeft zich samen met de afdeling Personeelszaken van het DNV ingespannen om alvast de achterstanden in huldigingen over de dienstjaren 2016 en 2017 in te lopen.

President Santokhi toonde zich verheugd dat de decoraties vóór de jaarafsluiting konden geschieden. Hij zegt dat er gewerkt wordt aan de reorganisatie van alle diensten die toezicht houden op de veiligheid in Suriname. “De nationale trots, discipline en, integriteit zijn zaken waarop gelet wordt wanneer het gaat om de kwaliteit van de veiligheid in Suriname,” zo stelt het staatshoofd.

Het komend jaar zal er geïnvesteerd worden in trainingen en het opvoeren van de professionaliteit van de militairen. Volgens president Santokhi moet er namelijk gewerkt worden aan de professionalisering en herstel van het imago van het DNV. “Het komend jaar wordt een jaar van actie, implementatie en het neerzetten van resultaten.”