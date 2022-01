Tiener zonder rijbewijs eindigt met auto op z’n kop in trens

Bij een verkeersongeval op oudejaarsavond in Suriname, is deze auto op z’n kop in een trens langs de weg terecht gekomen. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval welk rond 22.10u plaatsvond aan de Magentaweg.

Vernomen wordt dat het voertuig werd bestuurd door een tiener zonder rijbewijs. Hij reed over bovengenoemde weg toen het ter hoogte van pandnummer 124 mis ging. In de bocht verloor hij de controle over het stuur.

De auto raakte van de weg sloeg over de kop om ondersteboven in het water te eindigen. Twee personen raakten hierbij gewond en zijn per ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd: (tekst loopt door onder foto)

De auto zal in beslag genomen worden door de Surinaamse politie. Afgelopen woensdagavond was er op dezelfde plek ook al een eenzijdig ongeval waarbij een auto in de trens belandde: