Mark X bestuurder belandt in trens na uitwijken voor tegenligger

Deze Toyota Mark X is maandagavond in een trens langs de Magentaweg in Suriname geëindigd. De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken voor een tegenligger.

De man reed over bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van de Magentakanaalweg en gaande richting de Indira Gandhiweg. Bij het beschrijven van een bocht zou een tegenligger op zijn weghelft zijn gekomen, waardoor hij moest uitwijken en in de trens terecht kwam.

Dit gebeurde ter hoogte van pandnummer 124. Volgens buurtbewoners is dit een plek waar vaker auto’s in de trens terecht komen; zeker twee per maand zeggen zij.

De bestuurder bleef ongedeerd en zijn snelle auto moest uit de trens getakeld worden.