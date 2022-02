Man die Myrtle Bons vermoordde krijgt 18 jaar cel

In de spraakmakende zaak, waarbij in oktober 2020 de 32-jarige Myrtle ‘Miertje’ Bons na een vermissing dood werd gevonden in een onderwater gelopen zandput te Brokopondo, is de moordverdachte Orveo Pavion vandaag veroordeeld tot 18 jaar celstraf.

Kantonrechter Duncan Nanhoe achtte moord op Bons wettig en overtuigend bewezen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie had een celstraf van twintig jaar gevorderd, maar de rechter gaf hem een strafkorting van twee jaar.

Myrtle werd op 5 oktober 2020 vermist. Op 14 oktober werd haar ontzielde lichaam in verre staat van ontbinding aangetroffen. Op basis van feiten en omstandigheden hield de politie er ernstig rekening mee dat er misdrijf in het spel zat. Dit werd een dag later ook bevestigd.

Kort daarna werd de toen 27-jarige Orveo aangehouden. Hij zou een buitenechtelijke relatie met het haar hebben gehad en gaf toe de vrouw te hebben vermoord.

Pavion verklaarde steeds geld aan het slachtoffer te hebben gegeven. Hij wilde een kind met haar, maar volgens hem pleegde Bons tot drie keer toe abortus. Hij vond daarom dat Bons, die al vijf kinderen had, haar belofte niet was nagekomen om een kind met hem te krijgen.

De verdachte had eerder een relatie met Bons, maar beëindigde die in 2018 waarna hij in juli 2019 trouwde met een andere vrouw. Tot zijn verbazing begon Bons hem in mei 2020 weer Whatsapp-berichten te sturen dat zij een relatie met hem wilde. Hoewel hij haar aangaf reeds getrouwd te zijn, bleef zij hem appen.