Myrtle vermoord door man die buitenechtelijke relatie met haar had

De politie in Suriname heeft zaterdagavond bekend gemaakt dat de moord op de 32 jarige Myrtle Bons is opgelost. De redactie van Waterkant.net verneemt dat zij om het leven is gebracht door de 27-jarige Orveo P. (foto). Hij zou een buitenechtelijke relatie met het haar hebben gehad meldt de politie.

Volgens de Surinaamse politie heeft hij zaterdag toegegeven dat hij het slachtoffer voornoemd om het leven heeft gebracht.

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen dat de reden waarom de man Myrtle Bons om het leven heeft gebracht gezocht moet worden in de relationele sfeer.