Bestuurder knalt tegen voorrijder en eindigt in goot

Bij een verkeersongeval vanmiddag aan de Helena Christinaweg in Suriname, is een voertuig op z’n zij in de goot geëindigd. De bestuurder knalde even daarvoor tegen zijn voorrijder.

Een Toyota Harrier reed rond 17.00u over bovengenoemde weg gaande richting Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnummer 351 kwam de bestuurder in botsing met zijn voorrijder, waarna de veroorzaker een hulpmast van Telesur kapot reed en in de goot op z’n zij tot stilstand kwam.

De voorrijder, de bestuurder van een Noah taxi busje, stopte iets verder en keerde daarna naar de plek waar de Harrier was gecrasht. Vernomen wordt dat er daarbij een ruzie is ontstaan. De politie van Santo Boma kwam ter plaatse na de melding.

Twee personen die in het busje zaten, een vrouw en een minderjarige jongen, werden per ambulance afgevoerd. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig weg te slepen. De bestuurder van de Harrier heeft zich later bij de politie van Santo Boma gemeld, die de zaak in onderzoek heeft.