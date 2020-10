Dood aangetroffen vermiste vrouw door misdrijf om het leven gekomen

De 32-jarige vermiste Myrtle ‘Miertje’ Bons, die woensdagmiddag dood werd aangetroffen nabij de Afobakaweg, is door misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam, dat in een zandput met water werd aangetroffen, vertoonde ettelijke steekverwondingen. Dat zegt hoofdinspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Sectie heeft uitgewezen dat het daadwerkelijk gaat om Myrtle Bons en dat zij om het leven is gebracht. Haar ontzielde lichaam is door enkele personen ontdekt die op de locatie waren voor een culturele activiteit. Op een bepaald moment wilde men water halen uit een van de putten en is daarbij gestuit op een drijvende lijk.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het lijk is in een verre staat van ontbinding aangetroffen. Aan de hand van de tatoeages op het ontzielde lichaam kon vastgesteld worden dat het om de als vermist opgegeven vrouw gaat.

De afdeling Kapitale Delicten is full speed bezig met het onderzoek. Tot op het moment van schrijven waren er nog geen aanhoudingen verricht.