Het lijk dat vanmiddag gevonden is nabij de Afobakaweg, ter hoogte van mast 15 in een zijweg, is van de vermiste Myrtle ‘Miertje’ Bons. Dat heeft de redactie van Waterkant.Net zojuist vernomen.

Dinsdag bracht de politie een opsporingsbericht naar buiten van de vrouw die sinds maandag 5 oktober vermist wordt. Woensdagmiddag werd een lijk aangetroffen nabij de Afobakaweg.

Een familielid heeft bevestigd dat het om het stoffelijk overschot van de vermiste vrouw gaat.