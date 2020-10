Dit is de 32-jarige Mirtel Bons. Zij wordt al een week vermist in Suriname. Inmiddels is er al officieel aangifte van haar vermissing gedaan.

De familie maakt zich ernstig zorgen over Mirtel, die vijf kinderen heeft. Gevraagd wordt om naar haar uit te kijken. Eenieder die informatie heeft, wordt gevraagd deze door te geven aan de politie of de familie.