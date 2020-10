Busje knalt tegen auto op Coppenamebrug na inhaalmanoeuvre

Een inhaalmanoeuvre mondde zaterdag op de Coppenamebrug in Suriname uit in een zware botsing. De bestuurder van dit busje haalde zijn voorrijder in en knalde bij het invoegen op zijn rijhelft tegen de personenauto.

Beide voertuigen reden over de brug richting Nickerie. Op een bepaald moment haalde de bestuurder van het busje zijn voorrijder in. Tijdens het inhalen zag hij plotseling een tegenligger aankomen. De chauffeur voegde toen weer snel in op zijn rijhelft en knalde daarbij tegen de personenauto.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij deze aanrijding. Het busje was voor de helft beladen met rekken kippeneieren. Door de zware botsing waren eieren van meer dan 50 rekken beschadigd.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Nadat de schade was opgenomen, vervolgden beide bestuurders hun weg.