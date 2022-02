Voortgetrokken auto belandt in goot nadat stuur op slot gaat

Deze auto is dinsdagavond in een goot langs de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname terecht gekomen. Het voertuig werd door een andere auto met een sleepkabel voortgetrokken, maar het stuur ging tijdens het slepen op slot.

De auto in kwestie had startproblemen en zou worden weggesleept door een andere auto. De bestuurder in de kapotte auto was echter vergeten om de sleutel in het contactslot te draaien, om het stuurslot te ontgrendelen.

Doordat het stuur op slot viel tijdens het slepen kon er niet meer gestuurd worden, waardoor het voertuig van de weg ging en in de goot terecht kwam.

Uiteindelijk moest een sleepwagen ingeschakeld worden om de auto te verwijderen uit de goot en verder te transporteren.