Afgelopen maand januari eiste vijf verkeersdoden

In de maand januari 2022 zijn in Suriname in totaal vijf personen op tragische wijze in het verkeer omgekomen. Het gaat hierbij om drie bromfietsers, één voetganger en één autobestuurder.

De meeste verkeersdoden, vergeleken met de afgelopen jaren, zijn tot nu toe in 2021 gevallen. Dat jaar eindigde met 93 doden in het verkeer. In de afgelopen zes jaar is het aantal verkeersdoden niet boven de 90 geweest. In het 2020 zijn er in totaal 76 verkeersdoden opgetekend, 2019 telde 80 verkeersdoden, 2018 eiste 76 doden, in 2017 zijn in totaal 84 verkeersdoden opgetekend, 2016 telde 75 doden en in 2015 zijn er 59 doden gevallen.

Hieronder een overzicht van de verkeersdoden van de afgelopen maand:

De 34-jarige autobestuurder Urvin Alamakee is op zaterdag 15 januari na een verkeersongeval op de Afobakkaweg tussen mast 66 en 67 komen te overlijden (foto). De oorzaak van dit ongeval is te wijten aan de hoge snelheid waarmede de bestuurder reed en de controle over het stuur heeft verloren.

Het tweede slachtoffer voor dit jaar is de 75-jarige voetganger, Chaldrica Ramkisoon. Zij is op maandag 17 januari in het ziekenhuis overleden als gevolg van verwondingen die zij bij een aanrijding had opgelopen. Het slachtoffer werd op vrijdag 14 januari door een bus aangereden aan de Maagdenstraat. Het rijbewijs van de buschauffeur is door de politie ingevorderd.

De 48-jarige bromfietser Claudia Lingers gehuwd Pawirodjojo is in de middag van zondag 23 januari aan de Commissaris Roblesweg in botsing geraakt met een losgeraakte driewielige aanhangwagen, waarna zij ter plaatse kwam te overlijden. Het rijbewijs van de pick-up bestuurder is ingevorderd.

De 68-jarige bromfietser Chanderbalie Shamlal is in de avond van vrijdag 28 januari aan de Lakatanweg ter hoogte van de Jogi Sewsankarweg te Jarikaba in het district Saramacca, aangereden door een autobestuurder met het noodlottig gevolg voor hem. Het rijbewijs van automobilist, die als veroorzaker is aangemerkt, is ingevorderd.

De vijfde verkeersdode is man op een bromfiets, van wie de gegevens nog niet bekend zijn gemaakt. Hij is in de avond van zondag 30 januari omgekomen, na een aanrijding met een busje aan de Indira Gandhiweg in het district Para. Het slachtoffer was vrijwel op slag dood: