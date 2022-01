Overleden vrouw op bromfiets is Claudia Pawirodjojo-Lingers (48)

De vrouw op de bromfiets, die zondag bij een verkeersongeval aan de Commissaris Roblesweg in Suriname om het leven is gekomen, is de 48-jarige Claudia Pawirodjojo-Lingers. Ze zat samen met haar 14-jarige dochter op de brom. Het tienermeisje is met nek- en rugklachten ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis.

Mevrouw Pawirodjojo-Lingers is geen onbekende in Commewijne. Ze was daar actief voor de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net vertelt haar zoon Delano (30) dat zijn moeder een goede band had met ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk. Ze was binnen zijn partij kandidaat voor de RR en voorzitter van een commissie.

De partij heeft ook gereageerd op haar overlijden en onderstaande foto online geplaatst.

Uit het voorlopig onderzoek van de politie kwam naar voren dat de 34-jarige pick-up bestuurder S.S., de aanhangwagen met daarop een waterscooter aan zijn pick-up had bevestigd. S.S. kwam vanuit de richting van Nieuw-Amsterdam en ging in de richting van Voorburg in het district Commewijne, terwijl de bromfietsbestuurster met haar duorijdster in de tegenovergestelde richting reed.

Ter hoogte van pandnummer 96 raakte de aanhangwagen los van de trekker haak en slingerde naar de rijhelft van Claudia. Hierdoor botste de bromfietser tegen de aanhangwagen waarop de waterscooter zat. De bromfietsbestuurster overleed ter plaatse. Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) ter obductie door de politie in beslag genomen.

De pick-up bestuurder die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd, waarna hij zal worden voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie. Beide voertuigen zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen.

Politiefoto van de losgeraakte driewielige aanhangwagen: