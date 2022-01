Einde COVID-19 pandemie in Europa mogelijk in zicht volgens WHO topman

Het einde van de COVID-19 pandemie in Europa, is mogelijk in zicht. Dat heeft de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zondag over de pandemie gezegd.

De WHO topman Hans Kluge zegt voorzichtig in een interview met het Franse persbureau AFP, dat het mogelijk is dat de regio zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt en dat wanneer omikron eenmaal verdwijnt er voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zal zijn.”

Die immuniteit is volgens de Belgisch arts te danken aan de vaccinaties en de vele besmettingen. Ook zal er een lagere gevoeligheid van het virus door seizoensinvloeden zijn.

Volgens hem komt corona na een periode van rust tegen het einde van het jaar weer terug, maar dan niet meer in de vorm van een pandemie. Corona zou dan endemisch en beheersbaar zijn, zoals de griep. Hij houdt nog wel een slag om de arm en zegt “dit virus heeft ons meer dan eens verrast, dus we moeten heel voorzichtig zijn.”

Zaterdag benadrukte RIVM-topman Jaap van Dissel dat het ‘echt nog te vroeg’ is om corona een griep te noemen. De WHO sprak eerder woorden van gelijke strekking, omdat het verloop van de pandemie zich moeilijk laat voorspellen.