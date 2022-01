Winkeliersechtpaar gekapt; voor de 4e keer slachtoffer van rovers

Een Chinese winkelier en zijn echtgenote zijn zondagmiddag slachtoffer geworden van een brute beroving aan de Henarweg in Suriname. Dit echtpaar is voor de vierde keer in vier jaren tijd beroofd.

Drie criminelen stapten de winkel binnen en deden zich voor als klanten. Toen zij merkten dat er geen klanten meer in de winkel aanwezig waren hield een van de rovers, die gewapend was met een vuistvuurwapen, de winkelier onder schot. De roldeur werd gelijk dichtgetrokken, waarna het echtpaar op brute wijze werd beroofd en mishandeld.

Een andere verdachte was gewapend met een mes en de derde pakte een kapmes uit de winkelier. De dader die gewapend was met een kapmes verwondde de winkelier aan beide benen alsook diens echtgenote aan haar pols. Het echtpaar werd gekneveld achtergelaten.

Behalve de supermarkt haalde de daders ook de woonruimte overhoop. De buit betreft een fors geldbedrag in SRD en een onbekend aantal opwaardeerkaarten van verschillende providers. De overvallers deden de plaats te voet aan en verlieten die met het voertuig van de winkelier, een Toyota Alphard met het kentekennummer PE 50-57.

De politie van De Nieuwe Grond werd na de overval gewaarschuwd en nam de aangifte op. Beide slachtoffers werden met een geneeskundige verklaring voor medische behandeling verwezen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Van de overvallers ontbreekt nog elk spoor. Het busje van de winkelier is vooralsnog niet terecht. Het onderzoek duurt voort.