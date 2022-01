Ziekenhuisopnames gestegen naar 104; weer 2 coronadoden

In Suriname is het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen 24 uur flink gestegen. Momenteel worden er daar 104 personen behandeld, een stijging van 20 ten opzichte van de dag ervoor.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 2 coronadoden zijn genoteerd en dat het aantal patiënten in de IC momenteel 9 bedraagt.

Er zijn zondag 23 januari 333 nieuwe dagelijkse besmettingen geregistreerd, na 702 keer testen. Dit betekent een besmettingspercentage van 47,4%.

Afgelopen weekend zei de Europese WHO topman en arts Hans Kluge dat het einde van de COVID-19 pandemie in Europa mogelijk in zicht is. Volgens hem komt corona na een periode van rust tegen het einde van het jaar weer terug, maar dan niet meer in de vorm van een pandemie. Corona zou dan endemisch en beheersbaar zijn, zoals de griep.

De cijfers van zondag 23 januari 2022: