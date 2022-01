Bromfietser overleden na aanrijding met aanhangwagen

Een bromfietser is zondagmiddag overleden, nadat zij met een aanhangwagen in botsing kwam aan de Commissaris Thurkowweg in Suriname. Het gaat in deze om een vrouw die vanuit Mariënburg naar Centrum Nieuw Amsterdam reed.

Uit het onderzoek blijkt dat kort voor de aanrijding een voertuig met een aanhangwagen met daarop een waterscooter over de vermelde weg reed. Ter hoogte van Wanda Supermarkt raakte de aanhangwagen los en kwam op de rijhelft van de bromfietser terecht met als gevolg de aanrijding.

De vrouw raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse. Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Zij is voor dit jaar de derde verkeersdode genoteerd.

De politie van Nieuw Amsterdam zal het verder onderzoek overgedragen aan Verkeersunit Regio Oost.