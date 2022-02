Uitvaart Wilgo Willems in Suriname; doneer actie gestart

Afgelopen vrijdag overleed zanger en muzikant Wilgo ‘Silloh’ Willems op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Doordat hij niet verzekerd was is er een actie gestart om donaties binnen te halen, zodat Wilgo een gepast afscheid eerst in Nederland en vervolgens in Suriname kan krijgen.

U kunt uw donatie voor de uitvaartkosten van Wilgo overmaken via deze link of via het bankrekeningnummer: NL14ABNA0487396596 ter name van Stijl Uitvaartplanners onder vermelding: donatie/ Willems.

Zaterdag 12 februari is er een afscheid en tribute gepland in Amsterdam van 18.00 tot 20.00 uur in de aula van het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1 te Amsterdam Zuidoost.

Zijn uitvaart zal daarna in Suriname plaatsvinden.