Door lijnbus aangereden vrouw overleden in ziekenhuis

Een 57-jarige voetganger die afgelopen vrijdag door een lijnbus in het centrum van Paramaribo werd aangereden, is in het ziekenhuis komen te overlijden.

De vrouw werd op die bewuste dag in de ochtend op de kruising van de Maagdenstraat en Knuffelsgracht in Suriname aangereden.

Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op aan haar hoofd en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd zij op de afdeling intensive care opgenomen.

De voetganger is de tweede verkeersdode van het jaar.