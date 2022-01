Facebook politieman gehackt; doodsbedreiging aan adres first lady en president

Een politieman tewerkgesteld op station Livorno kreeg maandagochtend de schrik van zijn leven toen hij een bericht zag langskomen, waarin uit zijn naam en via zijn Facebook account ernstige doodsbedreigingen zijn geuit aan het adres van de First Lady, Melissa Seenacherry en president Santokhi van Suriname.

“Melissa u gaat binnenkort een kogel in u schedel krijgen geloof me als politieagenten hebben wij het niet goed. We werken 1×24 uur, u zit hoog en droog en wij moeten onze eigen kleding kopen en onze gezin verzorgen maar men ziet ons als honden. Wij werken harder dan een minister. Enig ding wat u doet is het volk misleiden met leugens binnenkort ga ik u en u man doodschieten. Niemand gaat u kunnen helpen. De VHP heeft het land in een rommel gebracht. Ik onthoud alles van jullie. Jouw bewaking betekent niets als ik je moet doodmaken ga je het nooit zien komen”, aldus de bedreiging op zijn Facebook page.

In gesprek met Waterkant.Net zegt agent X.P. dat hij zondagavond door een vriend werd gebeld, die hem doorgaf dat zijn Facebookaccount was gehackt. “Hij vroeg me of ik hem kon helpen om zijn account aan te zuiveren. Ik kreeg na het gesprek een code op mijn telefoon en die moest ik voor hem opsturen. Zoals gevraagd heb ik die ook naar hem gestuurd. Kort daarna bleek dat mijn Facebookaccount ook was gehackt”, aldus de agent.

Er werden vanaf toen berichten op zijn page gedeeld waaronder de bedreigingen. Na de ontdekking wendde de politieman zich vandaag tot de politie afdeling Digitale Recherche voor onderzoek. Volgens X.P. is uit onderzoek gebleken dat zijn account door iemand anders is gehackt. Dat gedeelte wordt grondig onderzocht door de politie.

De agent benadrukt: ‘Ik zou deze bedreigingen nimmer doen naar het adres van de First Lady en de president.”