In Suriname zijn maandag 17 januari maar liefst 1.404 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in de ziekenhuizen is gestegen naar 91. Op de intensive care liggen er nu 11 patiënten. Verder zijn er weer 3 coronadoden genoteerd, waardoor het totaal aantal doden in totaal 1.216 bedraagt.