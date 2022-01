Abdoel: ‘NDP komt sterker, groter en beter dan ooit uit’

De Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname heeft maandag concrete en duidelijke afspraken gemaakt met de leiders van haar structuren. Amazad Abdoel zegt dat alles volkomen conform de MoHaNa regels is verlopen. “We vinden het noodzakelijk dat te benadrukken omdat we richting 25 februari geen verwijten willen dat we de regels overtreden”, zegt de partijtopper .

Volgens de Surinaamse ex-parlementariër was de animo vrij groot. Hij zegt dat er nog concrete instructies zullen worden doorgeleid. Paramaribo zal naar zijn zeggen zeker nog een keer worden opgeroepen om zaken te finaliseren. Hij laat weten dat iedereen die een actieve bijdrage wil leveren de gelegenheid zal krijgen dat te doen.

“Wij gaan geen moment nu voorbij laten gaan om aan te geven hoe verkeerd het beleid van deze regering uitpakt. Hoe amateuristisch deze regering de situatie heeft aangepakt. Dat ondanks de prijs van goud en olie nu internationaal een piekhoogte hebben bereikt en deze regering behoorlijk wat verdient en ook uit de meevallers, de regering geen verbetering heeft kunnen brengen in de situatie. Het volk ervaart deze situatie als moordend”, meent de partijtopper.

De ex-parlementariër zegt dat de NDP deze regering ruim de tijd heeft gegeven om te realiseren wat zij het volk hebben beloofd. “Maar aangezien zaken van kwaad tot erger worden gaan wij nu, gebruikmakend van de democratische grondwettelijke rechten, ons stem laten horen. De partij komt sterker, groter en beter dan ooit uit”, aldus Abdoel.