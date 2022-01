Bij een ernstig verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is één persoon om het leven gekomen. Het gaat om het eerste dodelijke verkeersongeval in het jaar 2022.

Het ongeval vond plaats aan de Afobakaweg, ter hoogte van mast nummer 67. Een auto zou over de kop zijn geslagen met als gevolg één dode en twee gewonden.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.