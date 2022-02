Visverkoper knalt tegen EBS stroompaal nabij Coronie

Een verkoper van verse vis is vanmorgen met zijn voertuig tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknald. Dit gebeurde rond 08.00u op de Oost-Westverbinding nabij Coronie.

De bestuurder in kwestie is een Nickeriaan die samen met een bijrijder op weg was naar Paramaribo om zijn vis te verkopen. Ter hoogte van kilometer 110 ging het mis en knalde hij tegen de paal.

Volgens de man zou hij verblind zijn geraakt door de zon. Niemand raakte gewond maar de schade was enorm, zoals ook op de foto te zien is.

Bronnen in Nickerie melden aan de redactie van Waterkant.Net dat de bestuurder eerder in de ochtend rond 03.00u ook al van de weg zou zijn geraakt met zijn voertuig en in het moeras terecht kwam. Enkele uren later werd hij daaruit gehaald en besloot zijn weg voort te zetten, waarna hij tegen de paal knalde.

Vernomen wordt dat de bestuurder zijn rijbewijs pas in bezit heeft. De politie heeft de zaak in onderzoek.