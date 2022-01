Bundel ‘Anangsieh tories’ verschijnt op geboortedag Anton de Kom

Anton de Kom vertelde aan zijn kinderen knisperende verhalen over de slimme spin uit Suriname: nu zijn ze gebundeld in ‘Anangsieh tories‘ welke op 22 februari -de geboortedag van Anton de Kom- verschijnt.

De bundel verschijnt deze dag in samenwerking met de Anton de Kom Stichting. De verhalen uit Suriname over de slimme spin krijgen nu voor het eerst een groot publiek. Met een voorwoord van Gerda Lenten Havertong en een nawoord van Raoul de Jong en illustraties van Brian Elstak.

Deze verhaaltjes zijn van mijn land. Ik ben in Suriname geboren. Het land van de eeuwige zonneschijn. A. de Kom. Met deze woorden opent Anton de Kom zijn Anangsieh tories, zijn verhalen over de slimme, gewiekste spin die bekend is in de Surinaamse en West-Afrikaanse volkscultuur.

De Kom, die in 1933 door de koloniale regering uit Suriname werd verbannen, gaf zijn eigen draai aan deze verhalen en vertelde ze aan zijn kinderen: over Asihmah de Bloeddrinker, Purperhard en de Rode Mier, en de Jager, de Spin en de Slang.

Hoewel de verhalen in de jaren dertig werden geschreven, knisperen ze van frisheid en eigenheid. In de prachtige, talige beschrijvingen van sfeer en landschap is de liefde voor en het verlangen naar zijn Suriname voelbaar. In de loop der jaren verdwenen de verhalen in een archief. Ze krijgen nu voor het eerst een groot publiek.

Anton de Kom (1898 – 1945) is een van de belangrijkste stemmen in de antikoloniale beweging van de 20e eeuw. ‘Vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling’ staat er op het voetstuk van zijn beeld in Amsterdam. In de jaren dertig werd De Kom verbannen uit Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het Nederlandse verzet. Op 24 april 1945 overleed hij in een Duits concentratiekamp.