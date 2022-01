Bromfiets eindigt op voorruit van auto na aanrijding

Bij een aanrijding vanmorgen rond 07.00u in Suriname, is een bromfiets bovenop de voorruit van een auto terecht gekomen. Beide weggebruikers reden over de Indira Gandhiweg richting De Nieuwe Grond.

De autobestuurder sloeg op een gegeven moment linksaf de Noordpoolweg in zonder rekening te houden met het doorgaande verkeer, met als gevolg een botsing met een aankomende bromfietser.

De brom werd door de auto geschept en kwam op de voorruit terecht. De bestuurder liep schrammen aan beide benen op. De politie was op moment van schijven niet ter plaatse, maar is reeds gealarmeerd over de aanrijding.