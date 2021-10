Eerste voorstelling van choreograaf en theatermaker Ryan Djojokarso

WINTER/21/J. is de eerste voorstelling van DJOJOKARSO | LIBI, het gezelschap van choreograaf en theatermaker Ryan Djojokarso (foto). In de voorstelling schetst hij een portret van een bedreigde soort: de witte man. Want wat is zijn identiteit nog in de huidige maatschappij? Aan de hand van hoofdpersoon J. wordt zijn identiteit onder de loep genomen in een voorstelling vol dans, theater en live zang. WINTER/21/J. gaat op 12 november in première in het Korzo theater in Den Haag.

Over de voorstelling

Lange tijd was het vanzelfsprekend dat de witte man het middelpunt van de samenleving vormde. Maar inmiddels is zijn identiteit onderwerp van het maatschappelijk debat. De traditionele mannelijkheid staat onder druk. Witte mannen worden steeds vaker met hun privileges geconfronteerd of gevraagd om plaats te maken. Zelf hebben ze ook soms last van vastgeroeste ideeën over hoe je je als man hoort te gedragen; gevoelens kun je beter niet uiten, want echte mannen huilen niet.

Over Ryan Djojokarso

Na recente succesvolle voorstellingen als LIBI, Mom:Me en Giovanni’s Room, is het nu tijd voor WINTER/21/J. Eerder maakte de in Suriname geboren Ryan stukken voor Korzo, Conny Janssen Danst, Konzert Theater Bern en Scapino Ballet Rotterdam. Zijn werk laat zich niet onder één genre vangen. Hij verbindt en verrijkt de academische hedendaagse dans met urban dansvormen, muziek, zang en spel. Hij werkt graag met zangers en orkesten en betrekt ook amateurs in zijn werk, zoals niet professionele dansers en spelers of een brassband.

Ryan Djojokarso staat nadrukkelijk achter het idee: ‘cultuur is er voor iedereen’. Hij merkt namelijk dat er in Nederland heel wat mensen zijn die nauwelijks naar voorstellingen (kunnen) gaan. Kunst lijkt geen prioriteit te hebben in de samenleving, maar voor hem is kunst van grote waarde. En omdat hij in Suriname geboren en opgegroeid is, weet hij ook dat kunst geen vanzelfsprekendheid is. Daarom voelt hij de urgentie om verhalende dansvoorstellingen te maken die herkenbaar en toegankelijk zijn voor een breed en cultureel divers publiek. Zijn voorstellingen spreken dan ook alle lagen van de maatschappij aan: licht, persoonlijk, speels, beeldend en met humor. Tegelijkertijd worden er wel belangrijke sociaal maatschappelijke thema’s belicht.

‘Als je meer wilt begrijpen over het gedrag van mensen, moet je hen eerst leren kennen.’

Ryan Djojokarso over zijn voorstelling WINTER/21/J

“WINTER/21/J. is zowel een nieuwsgierig portret als de verbeelding van een actueel maatschappelijk vraagstuk. Het is tijd voor nieuwe ideeën over mannelijkheid. Waarom voelt een toenemende groep mannen zich bedreigd? Met deze voorstelling poog ik, homoseksuele maker van kleur, om deze bedreigde soort te begrijpen. Wat doet het met deze soort dat hij onder druk staat door het feminisme, de afbrokkeling van het patriarchaat, antiracistische en LHBTIQ+ bewegingen? Als Javaans-Surinaamse maker wil ik de dialoog starten om deze soort te begrijpen, de soort die ik niet ben. Zo kunnen we een écht gesprek voeren, zonder met vingers te wijzen. De voorstelling roept vragen op als: ‘Wat betekent het in deze tijd om man te zijn?’, ‘zijn mannen nog nodig?’ en ‘hoe mannelijk zijn ze zelf nog?’

Over Stichting LIBI

DJOJOKARSO | LIBI is gevestigd in Rotterdam en is de nieuwe organisatie van choreograaf en theatermaker Ryan Djojokarso, opgericht om zijn autonome werk voort te zetten en verder uit te diepen. Binnen het culturele landschap is het gezelschap, met ingang van dit jaar, een nieuw structureel gesubsidieerd gezelschap. Een belangrijke stap die een eerste fundament biedt voor het maken van nieuw werk en voor de verdere artistieke ontwikkeling van Djojokarso als multidisciplinair maker.

Met steun van Fonds Podiumkunsten, Fonds 21, Gemeente Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Den Haag, Stichting Droom en Daad en Stichting Bevordering van Volkskracht.