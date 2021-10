Aangifte tegen bankmedewerkster vanwege valutazwendel

Een bericht over fraude gepleegd door een bankmedewerkster, dat afgelopen dagen viraal via WhatsApp ging, blijkt te kloppen. De Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) bevestigd dat deze vrouw, die accountmanager bij een bekende bank in Suriname is, verdacht wordt van valutazwendel.

Volgens de krant vond dit buiten het zicht van de bank plaats. De vrouw A.M. zou bij haar bekende cliënten, die grote saldi op hun euro valutarekening aanhielden, benaderd hebben voor een zeer lucratieve korte termijn belegging. Daarbij zouden ze een rendement tussen de 7,5 tot 10% cash kunnen ontvangen.

Volgens dWT kwam het cash geld uit duistere bronnen die hun geld wilden witwassen. De zwendel zou enkele maanden hebben geduurd, totdat de vrouw het geld van bepaalde mensen niet kon verklaren en of teruggeven. Een aantal benadeelden zouden haar daarom ontvoerd hebben en hardhandig hebben ondervraagd.

De vrouw wiens foto en naam via social media werd verspreid, is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat enkele personen aangifte tegen haar hadden gedaan. Justitie in Suriname heeft de zaak in onderzoek.