Black Achievement Awards Gala 1 november in Amsterdam

Aanstaande maandag 1 november vindt het Black Achievement Awards Gala plaats in het DeLaMar Theater te Amsterdam. De presentatie is in handen van Humberto Tan en er zijn optredens van choreograaf Shaggy, Leona Philippo, Maikal X, Yung Nnelg en Aicha Gill, begeleid door de Hayp band onder leiding van Alvin Lewis.

Als afsluiting van de Black Achievement Month worden onbekende en bekende ‘black achievers’ geëerd tijdens de spetterende uitreiking van de Black Achievement Awards. De awards gaan naar professionals die zich binnen hun vakgebied inzetten voor de zwarte gemeenschap.

Zo zijn er awards in de categorieën Ondernemerschap, Kunst & cultuur, Mens & maatschappij, Wetenschap & onderwijs en Sport.

Ook wordt er elk jaar een oeuvreprijs uitgereikt, om de jarenlange prestaties van een ‘black achiever’ te eren. Choreograaf Shaggy opent de show samen met een groep jonge en oude dansers, in het kader van het Black Achievement month thema ‘Verbonden Generaties’.

Lees hier meer over de Black Achievement Month: