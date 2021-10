Drugs verhandelt in goudshop Lelydorp, eigenaar aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen week de 32-jarige Allen L., eigenaar van een goudshop te Lelydorp, aangehouden. Dit nadat de politie informatie kreeg dat er vermoedelijk drugs in de shop werden verhandeld en op basis daarvan een inval deed.

Bij de drugsinval stuitte de wetsdienaren op verschillende drugsoorten, waaronder ‘sukru’ en marihuana. De aangetroffen drugsoorten werden vervolgens in beslag genomen. Twee kompanen van Allen werden tijdens die drugsinval op zaterdag 11 september aangehouden. Inmiddels is één hunner in vrijheid gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

Goudsmid Allen L. meldde zich op maandag 18 oktober met zijn advocaat op de afdeling Narcotica Brigade. Hij verklaarde aan de politie dat hij helemaal niets afwist van de drugs. Desondanks werd hij ter zake Overtreding Wet Verdovende Middelen aangehouden.

In het belang van het onderzoek is Allen na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.