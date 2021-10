Black Achievement Month in Nederland van start

Het is vandaag 1 oktober en dat wil zeggen dat in Nederland de Black Achievement Month van start is gegaan. Het festival heeft als doel om deze maand de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. De inmiddels zesde editie staat in het teken van ‘verbonden generaties’.

“Hiermee geven we aan, dat iedere generatie gevormd wordt en voortbouwt op een vorige generatie. We zijn geen losse individuen en leven niet uitsluitend in het hier en nu. We komen van ver en geven het stokje door aan de toekomstige generatie. We staan, als het ware, op elkaars schouders. Het verleden werkt door in het heden en heeft gevolgen voor de toekomst. Dit gegeven, dit besef is essentieel”, aldus John Leerdam, artistiek leider van de Black Achievement Month.

Dit jaar vindt de Black Achievement Month van 1 oktober t/m 1 november plaats in Almere, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Middelburg, Utrecht en Rotterdam.

De aftrap is vandaag in Amsterdam, in het Internationaal Theater Amsterdam aan het Leidseplein (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam). Meer info op blackachievementmonth.nl.