Nurmohamed: “Er zijn mensen die niet willen dat we dit land redden van hinderlijke dingen die ontwikkeling stagneren”

Er is volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname (OW) niets mis met de afschaffing van de subsidie op elektriciteitstarieven. Mensen hoeven het niet eens te zijn met de regering dat zij ervoor gekozen heeft om de subsidie binnen jaar volledig af te bouwen.

“Deze regering probeert juist de ontwikkeling te stimuleren en dat heeft een prijskaartje. En daar hoef je het niet eens te zijn met de snelheid. Wij willen heel snel de subsidies afschaffen. Dan is na 100 jaar een keertje het probleem opgelost en die 5 miljard SRD die vrijkomt van EBS een keer inzetten voor de ontwikkeling van dit land.

Als ik 1 miljard SRD kan krijgen daaruit, dan kan ik heel veel mensen die ontwaterings- en wegenproblemen hebben helpen en misschien ook vuilophaal oplossen. Maar vele mensen willen dat niet in dit land. Er zijn mensen die niet willen hebben dat we dit land een keer redden van deze hinderlijke dingen die de ontwikkeling stagneren. Dat is het probleem”, zei Nurmohamed woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman benadrukte dat mensen het in ieder geval met hem eens moeten zijn dat Suriname economisch vooruit moet gaan. Maar indien mensen vernietiging van het land willen hebben en dat EBS en SWM nooit gezond worden, dan zal Suriname altijd met dit probleem blijven.

Nurmohamed benadrukte dat er een groot verschil nu is in vergelijking met het desastreus beleid van de vorige regering onder de NDP. Zo stelde hij dat toen pakketten met aardappelen en uien aan personen werd verstrekt, maar dat de toenmalige regering hiervoor leningen heeft genomen.

“Deze regering geeft aardappelen en uien zonder lening. En daarom klagen veel mensen: ik ben niet in staat alles te doen. Maar als ik wil, kan ik leningen gaan nemen op de internationale markt en dan maak ik alles, dan asfalteer ik alle wegen voor iedereen. Maar dat is precies wat we niet doen. We hebben een ziek land die we gezond moeten maken. En dat is die rechtvaardigheid. Dat is rechtvaardig en correct. Met de snelheid hoeven we niet eens te zijn, maar daar sta ik inderdaad open voor”, aldus Nurmohamed.