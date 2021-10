Wanica en Para ontvangen schoolpakketten van AW&J

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname, heeft het schoolpakketten distributieproject gecontinueerd in de districten Para en Wanica. Het doel van dit project is om sociaal zwakke jongeren een kans te bieden om ondanks de moeilijke situatie, deel te nemen aan het onderwijsproces.

De pakketten zijn gedistribueerd aan jongeren van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO), Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS). De overhandiging van de pakketten is namens minister Rishma Kuldipsingh van AW&J geschiedt door Karishma Mathoera, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), en heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 2021.

De distributie heeft via de structuren, in desbetreffende gebieden, van het ministerie van AW&J plaatsgevonden. Middels motivatie sessies heeft de directeur van NJI de jongeren de moed ingesproken om zich in te zetten in het nieuwe schooljaar en zich niet laten afleiden door negatieve “peer pressure”.

De gebieden waar de distributie heeft plaatsgevonden zijn: Bigi Poika, Bersaba, Witsanti, Bernharddorp en La Vigilantia gelegen in het district Para en ook Sophia’s lust in het district Wanica. Verder zal de distributie van de schoolpakketten voortgezet woorden in Paramaribo, Nickerie en Marowijne.