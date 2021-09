Radio Hulde van Heleen Bustamente bestaat 5 jaar

Op 6 september is het precies 5 jaar geleden dat Radio Hulde het levenslicht zag. Een jubileum dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Radio Hulde startte op initiatief van Heleen Bustamente, een bijzondere vrouw met haar uitzendingen via het Salto mediaplatform Caribbean FM, om eer uit te brengen aan mensen die zich zeer verdienstelijk maken in en voor de samenleving. Dat verdient respect.

Naast de radiouitzendingen onderneemt Radio Hulde ook veel maatschappelijke activiteiten. Recentelijk nog de organisatie van een waardig afscheid van Peter R. de Vries. Een warme Surinaamse hulde met bazuin voor de mens die zich onbaatzuchtig heeft ingezet voor rechtvaardigheid.

“Wij willen bij dit jubileum van de gelegenheid gebruik maken om het werk van Heleen Bustamente en Radio Hulde te ondersteunen”, aldus Vrienden van Radio Hulde. Op 9 september is er een bescheiden viering, gepland. Dan worden er weer mensen bij leven in het zonnetje worden gezet.

Inzamelingsactie

Vrienden van Radio Hulde zijn een crowdfundingactie gestart om het werk van Radio Hulde te ondersteunen. Tot nu toe worden deze hoofdzakelijk uit eigen zak gefinancierd.

Deze vrienden zijn van mening dat Heleen Bustamente ondersteuning verdiend voor haar inzet. Zij waarderen haar enorme inzet en toewijding. “Op een oprechte manier ziet zij kans om vol te houden, dus laten we haar nu ook in het zonnetje zetten met financiele ondersteuning die ze verdient”, aldus de initiatiefnemers Glenda Vijzelman en Roy Ristie.

De crowdfunding vindt deze week plaats. Uw gift is een gebaar aan Heleen om haar ons respect, vertrouwen en liefde te geven alsook onze waardering te tonen, zeggen de initiatiefnemers.

Uw bijdrage kan gestort worden op NL03INGB0704190575 t.a.v. C.F.Plak/ H.L.Blijd inzake Lustrum Radio hulde