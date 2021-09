Bryan B. wint 50.000 euro in TV programma ‘Beat Me: The Five Knock-Outs’

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Bryan B. heeft zaterdagavond weer een wedstrijd op de Nederlandse TV gewonnen. Bryan ging naar huis met maar liefst 50.000 euro in het SBS6 programma ‘Beat Me: The Five Knock-Outs’, dat werd uitgezonden op zaterdag 4 september.

Beat Me: The Five Knock-Outs, is een spannende zangwedstrijd waarin duels worden gezongen. Elke uitdager kiest zelf één van de winnaars van de week ervoor en weigeren is geen optie. Beide kandidaten treden op om de winst binnen te halen.

Bryan stond al op 25.000 euro na het vorige duel. Door zaterdag te winnen verdubbelde hij dat bedrag naar 50.000 euro.

De uit Suriname afkomstige zanger won in 2012 ook al in een SBS6 TV programma getiteld: ‘The Winner is…’. Hij won toen meer dan 1 miljoen euro én een platencontract na het verslaan van de andere deelnemers in de halve finale van het programma.