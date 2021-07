Tweedehands traplift, voordelig, maar ook veilig?

Een traplift draagt nogal een verantwoordelijkheid. Dus, net als bij een auto bijvoorbeeld, wil je natuurlijk wel dat hij a) goed werkt en b) écht veilig is. Dus geen stoeltjes die halverwege blijven steken, garantie en 24/7 service als er toch iets mis is. Want dat kan altijd natuurlijk.

Een nieuwe traplift kopen is in dat geval misschien wel een goede keus. Aan de andere kant, wie koopt er nog een nieuwe auto? Een goed onderhouden occasion is net zo veilig, maar vaak veel goedkoper dan een nieuwe auto. Geldt dat niet ook voor trapliften?

De prijs van een tweedehands traplift

Wat zijn nou gemiddelde traplift prijzen? Het antwoord op die vraag is niet zo eenduidig. Het hangt af van de vorm van je trap (hoeveel bochten/helling/is er plek voor het stoeltje als hij niet wordt gebruikt?) en van je eigen wensen natuurlijk. Hoe luxe wil je het hebben? Moet ‘ie in een speciale kleur worden gespoten en bekleed zodat hij helemaal opgaat in je interieur bijvoorbeeld?

Hoe dan ook, een tweedehands traplift is eigenlijk altijd een stuk goedkoper dan een nieuwe. Het verschil kan oplopen tot 60%. Alleen dat is al de moeite waard. Maar hoe zit het met de veiligheid?

Gebruikte traplift, veilig?

Als een traplift wordt opgekocht om hergebruikt te worden, dan wordt die technisch volledig nagekeken. De motor wordt bovendien volledig gereviseerd. Daarbij voldoen ook tweedehands trapliften aan alle geldende veiligheidseisen. Op een gebruikte traplift van Smienk bijvoorbeeld, krijg je zelfs levenslang garantie, i.c.m. jaarlijks onderhoud. Die veiligheid zit dus wel snor.

Kortom?

Kortom, een tweedehands traplift is net zo veilig als een nieuwe, en is vaak duizenden euro’s voordeliger! Wist je dat een gebruikte traplift huren ook een optie is?

Bovendien kan ook een gebruikte traplift in diverse kleuren geleverd worden. Hoewel dat een beetje afhankelijk is van het model en merk. Maar dat is met nieuwe trapliften – en auto’s natuurlijk – hetzelfde.