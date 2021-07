Nationale Partij Suriname doneert sondevoeding aan het AZP

“Waar nood heerst proberen wij onze bijdrage te doen om de nood te helpen ledigen”. Woorden van de Voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), dhr Gregory Rusland, bij de overhandiging van een geschenk zending van 80 liter Sondevoeding van het farmaceutisch bedrijf Abbott Nederland, aan de directeur van het Academisch Ziekenhuis, Claudia Marica – Redan.

Deze geschenk zending is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen Stichting Frambo Nederland en Stichting Frambo Suriname. Dhr Rusland sprak zijn bewondering uit voor de diëtisten die door tekort aan sondevoeding dagelijks zelf in de keuken staan om sondevoeding te prepareren. Voorzitter Rusland zegt dat hij zich realiseert dat deze zending niet het tekort zal wegwerken, maar hoopt dat de partij hiermee verlichting brengt in de nood.

De Directeur van het AZP bedankte de Voorzitter voor deze geste en bevestigde dat deze zending zeer zeker in een behoefte voorziet. Ze sprak ook de hoop uit dat zij naar meerdere zulke zendingen mocht uitkijken om zodoende te druk te helpen verlichten voor de zorg.

Bij de overhandiging waren ook aanwezig Tiffany Soepar van de afdeling Diëtetiek van het AZP, Mw Kathleen Paal en Dr. Virginia Asin Oostburg.