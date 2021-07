Amerikaanse admiraal brengt werkbezoek aan minister Ramadhin

De Rear Admiraal van de Verenigde Staten (VS), Yvette Davids bracht een werkbezoek aan het ministerie van volksgezondheid. Dit bezoek staat in teken van het veldziekenhuis dat geschonken wordt aan het ministerie. Deze plechtigheid vond plaats op donderdag 22 juli jongstleden onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin; de Onderdirecteur Administratieve Diensten, mevrouw Mr. Tania Sanrochman-Kioe A Sen MPA.; de Directeur drs. Rakesh Gajadhar Sukul; de Rear Admiraal en haar team.

Minister Ramadhin gaf aan dat het een eer is om de admiraal te mogen ontvangen op zijn secretariaat. Hij zei dankbaar te zijn dat de relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten geresulteerd hebben tot het doneren van een veldziekenhuis.De minister benadrukte dat het veldziekenhuis onmiddellijk in gebruik zal worden genomen, maar er kan daarnaast met de komst van deze donatie voorbereidingen getroffen worden indien er eventueel een vierde golf mag uitbreken. Ramadhin zegt uit te kijken naar een goede samenwerking met de Verenigde Staten, waarbij de relatie naar hogere hoogtes mag krikken en beide landen baat bij hebben.

Rear admiraal Davids hoopt dat middels dit geschenk de Verenigde Staten haar toewijding aan de relatie met Suriname aantoont. Zij gaf aan dat het voor hen van enorm belang is om tijdens deze pandemie hulp te bieden waar nodig. Tevens is zij de mening toegedaan dat het veldziekenhuis voor diverse doeleinden gebruik kan worden omdat dit verplaatsbaar is.

Naast de Covid-19 pandemie gingen beide partijen in op enkele niet covid-19 rakende onderwerpen zoals malaria en dengue preventie, communicatie met buurlanden bij het uitbreken van een ziekte, gezondheidsinfrastructuur en samenwerkingen met Niet Gouvernementele Organisaties.