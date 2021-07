BBSer onderweg naar het ziekenhuis overleden

Jerry E. (33) is in de nacht van zaterdag op zondag onderweg naar het ziekenhuis komen te overlijden nadat hij kort daarvoor betrokken was bij een frontale botsing met zijn bromfiets.

Zijn duorijder liep een beenfractuur op en is voor verdere verpleging ook per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De aanrijding vond plaats aan de weg naar Reeberg. De bromfietser kwam vanuit de Helena Christinaweg en het voertuig in de tegenovergestelde richting. Door tot nog toe onbekende reden ontstond er een frontale botsing tussen de twee rijtuigen.

De bestuurder van het voertuig was wel in het bezit van een geldig rijbewijs die in belang van het onderzoek ingevorderd is.

Het ontzielde lichaam van de bromfietser is voor obductie in beslag genomen. Beide rijtuigen zijn ter herkeuring naar de berging gebracht door een sleepwagen. De politie van ressort Santoboma heeft de zaak in onderzoek.