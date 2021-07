Inbreker en mannen met drugs aangehouden tijdens lockdowncontrole

Een gemengd team van het Korps Politie Suriname bijgestaan door leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Nationaal Leger (NL) heeft in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli drie lockdown-overtreders aangehouden aan de Latourweg. Het drietal werd vervolgens overgebracht naar het Andre Kamperveen (AK) stadion.

Naderhand bleek één hunner de 25-jarige Dwayne V. een bekende van de politie te zijn. Deze overtreder, die geruime tijd werd opgespoord door de politie, is overgedragen aan de Recherche van Paramaribo. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Dwayne ter zake diefstal middels braak achter slot en grendel geplaatst.

De twee anderen werden aan een veiligheidsfouillering onderworpen. Op de 35-jarige Nengre S. werden aangetroffen en in beslag genomen 76 wikkels cocaïne met een gewicht van 11 gram en een geldbedrag van SRD 1.902. Bij een ingesteld onderzoek in zijn woning werd er een wikkel marihuana gevonden. Dit werd eveneens in beslag genomen.

Op de andere overtreder, de 42-jarige Guno K. is er niets gevonden. Aan hem werd een bestuurlijke boete opgelegd, waarna hij de volgende dag is heengezonden. Nengre werd voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Tijdens surveillance in de nabije omgeving van het AK-stadion werd ook nog een vierde Lock downovertreder Giovanni W. (39) aangehouden. Deze man had ongeveer 68 gram marihuana in zijn bezit die door de politie eveneens in beslag werd genomen. Giovanni verklaarde aan de politie dat hij drugsgebruiker is en het verderfelijk spul had gekocht om mee te nemen naar zijn werklocatie in het binnenland, meldt de politie.

Verder werden er in dat weekend en op dinsdag 20 juli op verschillende locaties in totaal 147 Lock downovertreders, van wie 11 vrouwen staande gehouden en overgebracht naar het AK-stadion. Aldaar kregen zij allen een bestuurlijke boete opgelegd. Een overtreder zijn voertuig werd weggesleept, omdat hij geen geldig rijbewijs kon overleggen. Er zijn in totaal 430 voertuigen bij de bruggen gecontroleerd.