Geef de middelbare scholieren openboektoetsen!

‘Het Middelbaar Onderwijs zal met ingang van maandag 26 juli 2021 zijn geopend, uitsluitend voor het afnemen van toetsen … Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur neemt contact op met de scholen voor nadere instructies’, aldus een deel van een van de nieuwe COVID-19-maatregelen in Suriname. Wat de instructies vanuit het ministerie precies zullen zijn, is mij nog onbekend. In ieder geval hoop ik niet dat er besloten wordt dat alle schriftelijke toetsen op school zullen worden afgelegd door de leerlingen. Dit wens ik niet alleen vanwege het gevaar voor de verspreiding van COVID-19, maar ook vanwege het feit dat de jongeren na ruim een jaar onlinetoetsen helemaal in het systeem hiervan zitten. Mocht onverhoopt toch de beslissing genomen worden alle schriftelijke toetsen fysiek te laten plaatshebben, wil ik de beleidsmakers ten zeerste adviseren de leerlingen toe te staan om bij het afleggen van de toetsen gebruik te maken van de openboekmethode.

Ten eerste zouden de toetsen in openboekvorm moeten worden afgelegd omdat, zoals eerder vermeld, de pupillen reeds langer dan een jaar onlinetoetsen maken. Helemaal waar: er staat in de kop van een toetswerk van de middelbare school (haast) nooit: ‘Dit is een openboektoets.’ Hieruit zou voortvloeien dat er ook bij onlinerepetities geen aantekeningen, naslagwerken, websites etc. geraadpleegd zouden moeten worden. Maar laten we even nuchter wezen: als er door de leerkrachten niet met gebruikmaking van camera’s wordt gesurveilleerd… verwacht je dan echt dat scholieren niet zullen overgaan tot ‘spieken’, samenwerken en het inroepen van de hulp van deskundigen? Waarom zouden we de openboekmethode plotseling moeten verbieden als we die langer dan een jaar oogluikend hebben toegelaten?

Voorts lijkt het me pedagogisch onverantwoord de leerlingen een-twee-drie te laten overstappen op de ‘geslotenboekmethode’. Laten we even eerlijk zijn: voor een openboektoets studeer je heel anders dan voor een ‘geslotenboektoets’. De jongeren bereiden zich al geruime tijd zowel cognitief als psychologisch voor op online- c.q. openboektoetsen. Als nu zou blijken dat ze nog maar een paar dagen hebben om zich gereed te maken voor fysieke ‘geslotenboektoetsen’ zal dat van hen een heel andere voorbereiding vergen die door gebrek aan tijd niet zal kunnen worden verwezenlijkt, met het gevolg dat heel wat scholieren zullen doubleren. Willen we dat? Evengoed had het Ministerie van Volksgezondheid het besluit genomen de scholen gesloten te houden. In dat geval zouden we toch nog steeds geketend zijn aan online- c.q. openboektoetsen?

Beleidsmakers, het ‘boek’ ligt in uw handen. Waar zal het uiteindelijk terechtkomen? Gesloten in de tassen in een schoollokaal? Of open naast een laptop in een woonhuis?

Diego Lapar